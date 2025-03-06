إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة دراجة نارية بالإكراه في النزهة

قررت نيابة النزهة، إحالة عاطلين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة دراجة نارية بالإكراه من أحد الأشخاص، بعدما تبين تكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة أصحاب الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، واعترافهما بارتكاب ثلاث وقائع سرقة مماثلة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي رئيس مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بتعرض أحد المواطنين للاعتداء بسلاح أبيض وسرقة دراجته النارية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد هوية مرتكبي الواقعة وضبطهما.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن الدراجة النارية المستولى عليها والأداة المستخدمة في الاعتداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.