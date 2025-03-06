وزير الخارجية الأمريكي يهدد حماس: ترامب فقد صبره ولا تستهينوا بتحذيراته

الخميس 06/مارس/2025 - 09:57 ص

وجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو رسالة تحذيرية لحركة حماس من الاستهانة بتحذيرات الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح روبيو أن ترامب فقد صبره إزاء ما يجري وعلى حماس الاستجابة الفورية لمطالبه بشأن موضوع المحتجزين الإسرائيليين.

وأضاف روبيو أن ترامب خلق مساحة ووقتا كافيا لحل مشكلة المحتجزين وأنه وحان الوقت لوضع حد لهذه الأزمة، مؤكدا على ضرورة أن تأخذ حماس تهديدات ترامب على محمل الجد، لأنه لن يقول شيئا إلا إذا كان جادا بشأنه. وأعرب روبيو عن أمله أن تفعل حماس تماما ما طلبه منها الرئيس ترامب.

ومع انسداد أفق التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في غزة والمضي قدما في التفاوض بشأن مسار المرحلة المقبلة، بعد رفض إسرائيل والولايات المتحدة مخرجات القمة العربية الطارئة في القاهرة، وإطلاق الرئيس الأميركي "تحذيرا أخيرا" لحركة حماس لإطلاق سراح المحتجزين، اختلطت الأوراق وباتت العودة إلى الحرب هي السيناريو الأقرب.

على صعيد متصل وردا على تهديدات ترامب، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، اليوم الخميس تعليقا على منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للحركة بضرورة إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، إن هذه التهديدات تعقد المسائل باتفاق وقف إطلاق النار وتشجع حكومة الاحتلال على عدم تنفيذ بنوده.

وأضاف قاسم في تصريحات لوكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول" أن هناك اتفاق تم توقيعه وكانت واشنطن وسيطة فيه ويتضمن إطلاق سراح كل الأسرى على 3 مراحل وحماس نفذت ما عليها بالمرحلة الأولى أما إسرائيل فتتهرب من المرحلة الثانية.