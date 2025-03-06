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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محلل سياسي: الخطة المصرية الخاصة بإعادة إعمار غزة عادلة وتلامس الواقع

قطاع غزة
قطاع غزة
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قال عبد الحكيم القرالة، الكاتب والمحلل السياسي، إن القمة العربية التي حدثت أمس، دليل على الرفض العربي، لكل الأجندات المتطرفة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وأكد عبد الحكيم القرالة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه القمة خرجت بالكثير من المخرجات الدقيقة والشاملة، وهذه المخرجات شملت حق الشعب الفلسطيني في أن يعيشوا على أرضهم بسلام، كما أن إعادة إعمار غزة كانت من بين المخرجات التي خرجت بها القمة أمس.

وأضاف، في حديثه، أن العالم العربي يحتاج إلى التعاون والتوافق من أجل دعم الخطة المصرية الخاصة بإعادة إعمار غزة، حيث يمكن القول إن استمرار الحرب بغزة يعني بقاء الشرق الأوسط بالكامل بحالة من عدم الاستقرار.

وأشار إلى أن الخطة المصرية الخاصة بإعادة إعمار غزة خطة عادلة وتلامس الواقع.

القمة العربية خطة مصر لإعادة إعمار غزة القضية الفلسطينية