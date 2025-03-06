تشاهدون اليوم.. مباريات قوية بالدوري الأوروبي و٣ مواجهات بالدوري السعودي

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 6 مارس 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي
الكمار X توتنهام – الساعة 7.45 مساء - على قناة beIN Sports HD 2
ريال سوسيداد X مانشستر يونايتد الساعة 7.45 مساء -على قناة beIN Sports HD 3
ستيوا بوخارست X ليون – الساعة 7.45 مساء -على قناة beIN Sports HD 4
فيكتورا بلزن X لاتسيو – الساعة 10 مساء -على قناة beIN Sports HD 1
أياكس الهولندي X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 10 مساء -على قناة beIN Sports HD 3
روما X أتلتيك بيلباو –الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
ريال بيتيس X فيتوريا جيماريش – الساعة 7.45 مساء -على قناة beIN Sports HD 6
كوبنهاجن X تشيلسي –الساعة 7.45 مساء - على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
القادسية ضد الاتحاد – الساعة 9 مساء - على قناة SSC1 HD
الخلود ضد الفتح – الساعة 9 مساء - على قناة SSC EXTRA 1 SD
الوحدة ضد الرائد – الساعة 10 مساء - على قناة SSC EXTRA 2 SD.