أسعار الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 6 مارس 2025، بعد سلسلة ارتفاع للمعدن عالميًا على وقع خفض الفائدة الأمريكية وحرب أمريكا التجارية مع الصين وكندا وهبوط الدولار، والتي من شأنها أن تعزز صعود المعدن النفيس عالميا، وفق قوائم أسعار الذهب في اتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4726 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4135 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3544 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 33080 جنيها.

سعر السبيكة عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2929 دولارا.

كما استقرت أسعار الذهب العالمي بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع وذلك في ظل ترقب الأسواق لتأثير قرارات التعريفات الجمركية الجديدة على الأسواق وإمكانية قيام حرب تجارية جديدة، بينما تنتظر الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية.



يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم الثلاثاء وسجل أعلى مستوى في أسبوع تقريبا عند 2927 دولارا للأونصة، لتستقر التداول فوق المستوى 2900 دولار للأونصة منذ بداية الأسبوع بعد التصحيح السلبي الذي شهده الذهب خلال الأسبوع الماضي.

هذا وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى وهو المفترض أن يدفع الذهب للارتفاع، ولكن مع ذلك ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات مما قلل من جاذبية الذهب الذي لا يقدم عائد وبالتالي سيطر التذبذب على تحركات الذهب.