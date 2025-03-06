سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس سادس أيام رمضان

واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه، مع بداية تعاملات اليوم الخميس 6 مارس 2025، في عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، بعد أن ارتفع الاحتياطي الأجنبي في نهاية فبراير الماضي إلى 47.394 مليار دولار، وسجلت العملة الخضراء في البنك المركزي نحو 50.60 جنيه للشراء، 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50.60 جنيه للشراء، 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.60 جنيه للشراء، 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي - مصر

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50.54 جنيه للشراء، 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50.62 جنيه للشراء، 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 50.60 جنيه للشراء، 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 50.62 جنيه للشراء، 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الدولار بالبنك العقاري المصري العربي 50.50 جنيه للشراء، 50.60 جنيه للبيع.

صافي الاحتياطيات الأجنبية

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، الثلاثاء الماضي، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في فبراير 2025، من 47.265 مليار دولار في يناير.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025، سحب سيولة من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، بقيمة 919.6 مليار جنيه، وذلك ضمن ودائع السوق المفتوحة من خلال عطاء الوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، تقدم 25 بنكًا للمشاركة في العطاء، بعرض سعر فائدة بلغ 27.75%، حيث تم تخصيص المبلغ بالكامل بنسبة 100%.

ويستهدف المركزي من خلال هذه الآلية السيطرة على الضغوط التضخمية باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لامتصاص السيولة.