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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أول رد من حركة حماس على تهديدات ترامب

حماس
حماس
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قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، اليوم الخميس تعليقا على منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للحركة بضرورة إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، إن هذه التهديدات تعقد المسائل باتفاق وقف إطلاق النار وتشجع حكومة الاحتلال على عدم تنفيذ بنوده.

وأضاف قاسم في تصريحات لوكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول" أن هناك اتفاق تم توقيعه وكانت واشنطن وسيطة فيه ويتضمن إطلاق سراح كل الأسرى على 3 مراحل وحماس نفذت ما عليها بالمرحلة الأولى أما إسرائيل فتتهرب من المرحلة الثانية.

وأوضح المتحدث باسم حماس أنه مطلوب من الإدارة الأمريكية الضغط على الاحتلال للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية حسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

 

 

تهديدات ترامب حركة حماس الرهائن الإسرائيليين