الجيش الأردني: مقتل 4 مهربين بعد اشتباكات قرب الحدود السورية

أعلن الجيش الأردني، اليوم الخميس، مقتل 4 مهربين خلال اشتباكات مع قوات حرس الحدود عند حاولوا اجتياز الحدود عند المنطقة الشرقية الواقعة على الحدود السورية.

وقال بيان الجيش الأردني، إن قوات حرس الحدود اشتبكت فجر الخميس، مع مجموعات مسلحة من المهربين حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.

وأضاف الجيش الأردني أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 4من المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري، وذلك عندما حاولت المجموعات اجتياز الحدود الدولية للمملكة مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك، والتصدي لتلك المجموعات وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، إضافة إلى سلاح أوتوماتيكي (كلاشنكوف)، وتم تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية بأنها ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.