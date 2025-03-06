الحلقة الخامسة من مسلسل "سيد الناس".. اعتماد تتهم سناء بالسرقة وجوري بكر تهدد عمرو سعد

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد والذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 حيث كشف «الجارحي- عمرو سعد» تفاصيل زواج والده «رشدي - خالد الصاوي» من «نادين سراج - جوري بكر».

وكشفت نادين تفاصيل زواجها من رشدي لابنه الجارحي مشيرة إلى أنها تزوجت من رشدي منذ عامين بعد أن تشاركا في تجارة العملة وطلبت من الجارحي الحصول على 10 مليون جنيه كما اتفقت مع والده في مقابل تركها لورثتهم وهددته في حالة عدم حصولها على المال ستقوم بنشر فيديوهات فاضحة تجمعها بوالدها على الانترنت لفضحهم.

وانتهت الحلقة الخامسة من مسلسل "سيد الناس" باتهام "اعتماد" للسيدات اللواتي يعملن لديها كخادمات بسرقة بعض من مصاغها، وتوجه إصبع الاتهام لـ "سناء" سلوى عثمان تحديدًا، وتقرر أن تفتش غرفتها، وسط اعتراض "الجارحي"، لكن "اعتماد" تصرّ على ذلك، لتعثر على مصاغها الذهبي في غرفة "سناء"، الأمر الذي يفاجئ "الجارحي" الذي يقوم بدوره بصفع سلوى عثمان وينعتها بـ “الحرامية”.

ويتشارك الفنان عمرو سعد في بطولة مسلسل سيد الناس الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني 2025، مع باقة من ألمع الفنانين منهم، ريم مصطفى، وأحمد زاهر، وأحمد رزق، وإلهام شاهين، وإنجي المقدم، وخالد الصاوي، ونشوى مصطفى، ورنا رئيس، وملك أحمد زاهر، وأحمد فهيم، ومنة فضالي، ومحمود قابيل، وطارق النهري، وياسين السقا، وجوري بكر، وإنجي كيوان، وساندي علي، ومسلسل سيد الناس من تأليف خالد صلاح وقصة وإخراج محمد سامي.