فلسطين.. زوارق الاحتلال الحربية تطلق النار بكثافة جنوبي قطاع غزة

أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار بكثافة جنوبي قطاع غزة، تزامنًا مع حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحام بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

واقتحمت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية فرعون جنوب طولكرم شمالي الضفة الغربية. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية بالضفة الغربية بعدد من الآليات العسكرية التي جابت شوارع المدينة.

كما أطلقت الآليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي النار على طول الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك إصابة حرجة لطفلة برصاص الاحتلال وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي، من بلدة قصرة جنوب نابلس.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزون شرق قلقيلية بعدد كبير من آليات الاحتلال التي انتشرت في شوارع البلدة، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت خلال الاقتحام.