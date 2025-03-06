وزير الخارجية الأمريكي: ترامب نفد صبره ويجب إطلاق سراح المحتجزين بغزة فورا

دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، حركة حماس إلى الاستجابة لمطالب الرئيس دونالد ترامب بشأن الإفراج الفوري عن المحتجزين في قطاع غزة، محذرًا من نفاد صبر ترامب حيال هذا الملف.

وشدد على ضرورة إطلاق سراح جميع المحتجزين فورًا، في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية والدولية لإيجاد حل للأزمة.

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرًا شديد اللهجة لحركة حماس، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن وإعادة جثث القتلى، وإلا ستواجه الحركة عواقب وخيمة.

وأضاف ترامب: "سلموا كل من لديكم من محتجزين وجثث فورا وإلا فالأمر انتهى بالنسبة لكم" وهدد ترامب سكان غزة: "إذا احتفظتم بالرهائن فأنتم أموات".

وتابع الرئيس الأمريكي، أنه سوف يمنح إسرائيل كل ما تحتاج لإنهاء المهمة في غزة، كما هاجم ترامب حركة حماس قائلا إن "المرضى" فقط هم من يحتفظون بجثث الموتى.