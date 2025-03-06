هولندا تعتزم تخصيص 3.5 مليار يورو لأوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف أن بلاده تعتزم تخصيص 3.5 مليار يورو كمساعدات لأوكرانيا.

وقال شوف في مجلس النواب الهولندي: "سنواصل الدعم الحالي لأوكرانيا".

وأضاف: "سنخصص مبلغ 3.5 مليار يورو لدعم أوكرانيا".

وبحسب شوف فإن المساعدات المقدمة لأوكرانيا ستكون ذات "أهمية كبيرة".

وفي وقت سابق، صرح العضو في البرلمان الهولندي عن حزب "جبهة لأجل الديمقراطية" اليميني المتطرف، غيديون فان مييرن بأن الحكومة الهولندية من خلال دعمها لأوكرانيا تجعل بلدنا "هدفا مشروعا" لروسيا.

وتابع: "على حكومتنا أن تتبع دائما سياسة تتجاوب مع مصالح شعبنا"، مضيفا أن هولندا يجب أن تؤيد إجراء مفاوضات لتسوية النزاع في أوكرانيا، وليس تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وأكدت روسيا مرارا أن توريد أسلحة جديدة إلى كييف لن يغير الوضع على الجبهة، بل سيؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.