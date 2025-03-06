الاتحاد الأوروبي يواجه أعباء تمويل ذخائر كييف وسط تعليق ترامب للمساعدات العسكرية

أفادت وسائل إعلام، نقلًا عن دبلوماسيين أوروبيين، بأن الاتحاد الأوروبي يخشى تحمل تكاليف الدفاع عن أوكرانيا وشراء الذخائر لها لسنوات، في ظل تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدات العسكرية.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن دبلوماسي أوروبي – طلب عدم الكشف عن هويته – قوله: "أصبحت نفقات الدفاع تكلفة ثابتة. لقد حجبنا الشمس، والآن علينا أن ندفع كل يوم مقابل التدفئة. كل يوم يجب أن ندفع مقابل الذخائر، على الأقل لعدة سنوات حتى يموت ترامب".

كما أعرب الدبلوماسيون عن شكهم في قدرة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على تحقيق خطة إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي.

وتساءل مسؤول آخر: "تحاول فون دير لاين الإمساك بالثور من قرنيه. ولكن هل ستتبعها الهيكلية التكنوقراطية للاتحاد الأوروبي؟".

وفي وقت سابق، أرسلت فون دير لاين رسالة إلى قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، قدمت فيها خطتها لإعادة تسليح الاتحاد بقيمة 800 مليار يورو.

وأعلنت خلال كلمة لها أمام الصحفيين في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يدخل عصرا جديدا من التسلح، وأن هذه الاحتياجات ستأتي حتى من أموال برنامج تطوير المناطق المتخلفة في الاتحاد الأوروبي. وستتم مناقشة هذه المقترحات في قمة طارئة للاتحاد الأوروبي في 6 مارس في بروكسل، ولاحظ العديد من المراقبين أنه لم يتم تقديم طرق محددة لتنفيذ هذه الخطة بعد.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتعليق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام قليلة من مشاجرته مع فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض في 28 فبراير.

ودخل قرار ترامب حيز التنفيذ صباح يوم 4 مارس الجاري، ويشمل القرار جميع المعدات العسكرية الأمريكية التي لا توجد حاليا في أوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة التي يتم نقلها جوا أو بحرا أو التي تنتظر الشحن في مناطق عبور في بولندا.

وسيستمر التعليق حتى يقرر ترامب أن القيادة الأوكرانية أظهرت التزاما بالتسوية السلمية للصراع مع روسيا. وفي 5 مارس، قال ترامب إنه تلقى رسالة من زيلينسكي تؤكد استعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، لم يلغِ ترامب قرار تعليق المساعدات العسكرية لكييف بعد رسالة زيلينسكي، بالإضافة إلى ذلك، أفاد مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، جون راتكليف، بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.