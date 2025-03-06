بالفيديو.. إخلاء مبنى كلية برنارد في جامعة كولومبيا نيويورك بسبب تهديد بوجود قنبلة

أخلت شرطة نيويورك، مبنى كلية برنارد التابعة لجامعة كولومبيا، بعد تلقيها بلاغًا عن تهديد بوجود قنبلة، وذلك عقب ساعات من اقتحام متظاهرين مؤيدين لفلسطين لمكتبة ميلشتاين داخل الكلية.

وذكرت الشرطة في بيان نشرته عبر منصة "إكس": "تتعامل شرطة نيويورك مع التهديد بوجود قنبلة في كلية برنارد، ويتم تنفيذ عملية الإخلاء.. وسيتم اعتقال أي شخص يرفض مغادرة المبنى".

وكانت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية قد اقتحمت المكتبة احتجاجًا على طرد ثلاثة طلاب بسبب نشاطهم الداعم لفلسطين داخل الحرم الجامعي.

وأطلق المتظاهرون على المكتبة اسم "منطقة الدكتور حسام أبو صفية المحررة"، في إشارة إلى مدير مشفى كمال عدوان بغزة، مطالبين بإطلاق سراحه فورًا.

وخلال التظاهرة، ورد بلاغ عن وجود قنبلة في المبنى، ما استدعى تدخل الشرطة، التي باشرت بإخلاء الكلية وتمشيطها بحثًا عن أي تهديد محتمل.

أكدت شرطة نيويورك أن عملية الإخلاء تمت بشكل كامل، فيما لا يزال التحقيق مستمرًا، موضحة أن عدد الأشخاص المتواجدين داخل المبنى وقت تلقي التهديد يصل إلى عشرة أشخاص.

وأصدرت كلية برنارد بيانًا قالت فيه إن إدارة الكلية وفريق الأمن يراقبون الوضع عن كثب، مؤكدة أن مكتبة ميلشتاين ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

وفي بيان لاحق، شددت عميدة الكلية لورا روزنبيري على اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحق من اقتحموا المبنى وألحقوا الضرر بالممتلكات، مشيرة إلى أن الأنشطة الدراسية مستمرة في بقية أنحاء الحرم الجامعي بشكل طبيعي.