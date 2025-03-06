ألمانيا لا تخطط لاستئناف مشتريات الغاز الروسي عبر "السيل الشمالي 2"

أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين هيبيشترايت أن ألمانيا لا تخطط لاستئناف مشتريات الغاز الروسي وإعادة إطلاق خط أنابيب "السيل الشمالي 2".

وقال هيبيشترايت خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، أن "الأنبوب الأخير المتبقي من خط الأنابيب "السيل الشمالي 2" لم يحصل على التراخيص".

وتابع: "ولا يوجد أي اعتماد على الغاز الروسي ولا توجد أي خطط لعودة الاعتماد على روسيا أو استئناف توريدات الغاز الروسي إلى ألمانيا".

ويأتي ذلك تعقيبا على نشر صحيفة "بيلد" تقريرا حول أن المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد غرينيل قام بزيارات غير رسمية لسويسرا في إطار جهود سرية لاستئناف عمل خط أنابيب "السيل الشمالي 2".

وتفترض الصفقة المحتملة أن يكون المستثمرون الأمريكان وسطاء في صفقة استئناف توريدات الغاز الروسي، على حد زعم التقرير.

ولم يؤكد الكرملين صحة المعلومات حول وجود أي أعمال متعلقة بخط الأنابيب الروسي المذكور، مشيرا إلى أن هناك "معلومات غير صحيحة كثيرة" في الفضاء الإعلامي.

جدير بالذكر أن خطوط أنابيب "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي 2" في بحر البلطيق تعرضت لعمل تخريبي في سبتمبر 2022، عطل عمل جميع الأنابيب باستثناء أنبوب واحد تابع لـ "السيل الشمالي 2".

وتعتقد السلطات الألمانية بأن جهات أوكرانية تقف وراء تفجير الأنابيب، فيما شككت روسيا في تلك الرواية وطالبت بإجراء تحقيق دولي مستقل.

ومنذ عام 2022 تخلت ألمانيا عن استيراد الغاز الروسي عبر الأنابيب في إطار نهج أوروبي عام للحد من التعاون مع روسيا وفرض عقوبات عليها على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.