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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: أعمل مع الجمهوريين في مجلس النواب لتمديد تمويل الحكومة حتى سبتمبر

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه يعمل مع الجمهوريين في مجلس النواب على إصدار قرار جديد يضمن استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى سبتمبر المقبل، بهدف تجنب أي إغلاق حكومي قد يضر بالاقتصاد الأمريكي.

وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، إن هذا القرار "سيمنح البلاد الاستقرار المالي اللازم"، مضيفًا: "نعمل لضمان أن تبقى الحكومة مفتوحة وتعمل بكفاءة لصالح الشعب الأمريكي".

يأتي هذا الإعلان وسط مفاوضات مكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الميزانية الفيدرالية، حيث يسعى الجمهوريون إلى فرض قيود على الإنفاق، بينما يطالب الديمقراطيون بتأمين التمويل لبرامج الرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.

ومن المتوقع أن يتم طرح القرار للتصويت في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، في خطوة تهدف إلى تجنب إغلاق حكومي محتمل قد يؤثر على الخدمات الفيدرالية ويدخل البلاد في أزمة سياسية جديدة.

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