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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية: لا مفاوضات محددة بشأن أوكرانيا حتى الآن

المتحدثة باسم الخارجية
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأربعاء إنه لا توجد حاليا مفاوضات بشأن أوكرانيا، وكل ذلك بسبب حظر فلاديمير زيلينسكي للمفاوضات مع الجانب الروسي.

وأضافت زاخاروفا - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" -: "لا توجد مفاوضات محددة، كان زيلينسكي هو الذي منع نفسه، تحت ضغط من بريطانيا والولايات المتحدة، من إجراء مفاوضات على المستوى التشريعي".

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "بعض الحلول" ظهرت بعد اجتماعين بين ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة في السعودية وتركيا، لكن هناك مسائل لا تزال قائمة.

وقالت زاخاروفا خلال "منتدى في مدينة كبيرة": إن " جولات من الاجتماعات جرت الآن، وكان هذا اجتماع في الرياض... بناء على تعليمات الرئيسين وفي إطار تطوير الاجتماع في الرياض، عقد اجتماع لرؤساء الأقسام الهيكلية المسؤولة عن العلاقات الثنائية. هناك بالفعل بعض الحلول، لكن لا يزال هناك عدد كبير من المسائل".

وأكدت زاخاروفا في أول مارس الجاري، أن سلوك فلاديمير زيلينسكي في الولايات المتحدة الأمريكية، أثبت أنه يشكل تهديدًا خطيرًا للعالم، باعتباره محرضا على حرب كبرى.

الخارجية الروسية مفاوضات محددة أوكرانيا المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا