نقابة الصحفيين: إرسال الميزانية ومشروع الموازنة لأعضاء الجمعية العمومية

أعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة أن مجلس النقابة أرسل الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م إلى جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية عبر الإيميل بتاريخ الخميس 27 فبراير الماضي، طبقًا لقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، علاوة على نشر الميزانية، ومشروع الموازنة التقديرية على الموقع الرسمي للنقابة.

وأشار السكرتير العام إلى توافر نسخ ورقية من الميزانية، والموازنة التقديرية بالإدارة المالية في النقابة، ويمكن للزملاء الحصول عليها فورًا

كان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح الجمعة 7 مارس 2025، وذلك إعمـالًا لنص الــمادة (33) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).