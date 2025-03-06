تسريب أسطوانة غاز.. مصدر يكشف سبب حريق التهم مزرعة دواجن بالغربية

كشفت مصادر مطلعة، أنه تم السيطرة على حريق هائل داخل مزرعة دواجن بقرية تطاي بمركز السنطة بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأضاف المصدر أنه تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق الذي شب داخل مزرعة دواجن ملك شخص يدعى عبد القادر أبو زيد بمنطقة أبو جلال بقرية تطاي بمركز السنطة.

وأشار المصدر أنه تبين من المعاينة المبدئية أن سبب الحريق وجود تسريب من أسطوانة غاز كانت تستخدم في التدفئة كما أدي إلى اندلاع النيران داخل المزرعة وأتت النيران على محتويات المزرعة بالكامل ونفوق حوالي 5000 طائر.

وعلل المصدر انتشار النيران لأن المزرعة مقامة على حوالي 1000 متر مربع وسط الأراضي الزراعية ولم يشعر الأهالي بالنيران إلا بعد تصاعدها وتم الانتقال فور البلاغ والسيطرة على النيران قبل امتدادها للأراضي المجاورة.

تم تحرير محضر وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.