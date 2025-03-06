اليوم.. التعليم توجه بتخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية للحديث عن خطورة التنمر

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار تنفيذ خطط الدولة للقضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بشكل عام، وفي المدارس بشكل خاص، وتماشيًا مع ما ورد في العديد من التشريعات القانونية (مثل قانون العقوبات، قانون الطفل، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، التي تجرم أفعال الإساءة إلى الأشخاص أو انتهاك خصوصيتهم، وكذلك المساس بشرفهم في ظل البيئة الرقمية، تم توجيه تعليمات هامة للتعامل مع هذه الظاهرة.

وبناءً على ذلك، تم تكليف إدارة المدرسة بتخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية اليوم الخميس 6 مارس 2025؛ للحديث عن مخاطر التنمر وآثاره السلبية على الأفراد والمجتمع، مع التأكيد على أنه جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة.

وسيتم تكرار هذه الرسالة بشكل دوري خلال الإذاعة المدرسية وفي الفعاليات والأنشطة التربوية التي تُنظم داخل المدرسة.

كما وجهت تعليمات إلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس لعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور، بهدف توعيتهم بمخاطر التنمر وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة، مؤكدة أن التنمر يُعتبر جريمة جنائية ويجب التصدي لها بحزم.

وتم توجيه إدارة العلاقات العامة والإعلام لزيادة التوعية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، لنشر المعلومات المتعلقة بمخاطر التنمر، وكيفية تأثيره السلبي على أفراد المجتمع بشكل عام وعلى أبنائنا بشكل خاص، مع توضيح أن التنمر هو جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.

وفي الختام، تم التأكيد على أن هذه القضية تعتبر من القضايا الحيوية التي تتطلب اهتمامًا بالغًا، وتشديدًا على أهمية التصدي لظاهرة التنمر في جميع جوانبها.