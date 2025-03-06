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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بدء محاكمة أفغاني في أمريكا بتهمة التخطيط لتفجير مطار كابول 2021

محكمة
محكمة
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بدأت في ولاية فيرجينيا الأمريكية محاكمة محمد شريف الله، العضو في تنظيم داعش- ولاية خراسان، المتهم بالمساعدة في تنفيذ تفجير انتحاري استهدف مطار كابول خلال الانسحاب الأميركي من أفغانستان عام 2021. ووفقًا للادعاء العام، فقد أقر المتهم باستكشاف الطريق إلى المطار لصالح منفذ الهجوم الذي أدى إلى مقتل 170 أفغانيًا و13 جنديًا أميركيًا عند بوابة "آبي غيت".

وخلال جلسة المحكمة في أليكساندريا، قرب واشنطن، ظهر شريف الله مرتديًا زي السجن الأزرق وقناعًا أسود، بينما تم تعيين محامٍ ومترجم له. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن المتهم، المعروف أيضًا باسم "جعفر"، يواجه اتهامات بتقديم دعم مادي وموارد لمنظمة إرهابية، إضافة إلى التورط في هجمات أخرى، من بينها الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول" في موسكو عام 2024.

وفي خطاب أمام الكونغرس، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن اعتقال المتهم، مشيرًا إلى أنه "الإرهابي الأول المسؤول عن الوحشية التي شهدها مطار كابول". كما وجه انتقادات حادة إلى إدارة جو بايدن بسبب "الانسحاب الكارثي" من أفغانستان.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في أبريل 2023 أن حكومة طالبان قتلت زعيم خلية داعش المسؤولة عن التفجير، فيما أكد المتحدث جون كيربي أن الإدارة الأمريكية على علم بتصاعد هجمات داعش- ولاية خراسان في المنطقة، والتي شملت تفجيرات في إيران وأفغانستان.

محاكمة أفغاني أمريكا تهمة التخطيط لتفجير مطار كابول 2021