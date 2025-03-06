وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية تخطط لتقليص 80 ألف وظيفة

تخطط وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية، لتقليص أكثر من 80 ألف وظيفة في وكالة تقدم الرعاية الصحية والخدمات الأخرى لملايين المحاربين القدامى.

وقال وزير شؤون المحاربين القدامى دوغ كولينز في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء بعد الظهر: "يجب أن تتغير الأمور"، مضيفًا أن "عمليات التسريح لن تعني تقليص الرعاية الصحية أو الفوائد للمحاربين القدامى".

من جانبه، قال كريستوفر سايرك، رئيس موظفي وزارة شؤون المحاربين القدامى، للمسؤولين رفيعي المستوى في الوكالة الثلاثاء، إن الهدف هو تقليص عدد الموظفين للعودة إلى مستويات التوظيف لعام 2019 والتي كانت تحت 400 ألف موظف.

سيتطلب هذا تسريح عشرات الآلاف من الموظفين بعد أن توسعت الوزارة خلال إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وكذلك لتغطية المحاربين القدامى بموجب قانون "PACT" لعام 2022.

وتوجه المذكرة الموظفين رفيعي المستوى للاستعداد لإعادة تنظيم شاملة في أغسطس لـ "إعادة تشكيل حجم وتخصيص القوة العاملة لتناسب المهمة والتركيب المعدل".

اعلن البنتاجون انه يتوقع ان يتم خفض عدد الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع بنسبة خمسة إلى ثمانية في المئة نتيجة المراجعة الجارية في مختلف أقسام الوزارة.

كما تطلب من مسؤولي الوكالة العمل مع وزارة كفاءة الحكومة التابعة للبيت الأبيض لـ "التحرك بشكل جاد، مع اتخاذ نهج عملي ومنضبط" لتحقيق أهداف إدارة ترامب.