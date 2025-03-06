«السحر الحقيقي».. ملك أحمد زاهر تكشف عن كواليس «سيد الناس»

نشرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر مجموعة من الصور الخاصة بكواليس مسلسل "سيد الناس" الذي يُعرض على قنوات «MBC».

وشاركت ملك أحمد زاهر متابعيها مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: «حيث يحدث السحر الحقيقي، خلف كواليس مسسل سيد الناس».

أبطال مسلسل «سيد الناس»

ويخوض الفنان عمرو سعد السباق الرمضاني بمسلسل "سيد الناس" الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني 2025، مع باقة من ألمع الفنانين منهم: ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، ومن تأليف خالد صلاح وقصة وإخراج محمد سامي.