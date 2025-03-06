المكتب الإعلامي بغزة: دعم واشنطن يمنح نتنياهو القوة لمواصلة جرائمه في القطاع

قال المكتب الإعلامي في غزة ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مواقف واشنطن تمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القوة للاستمرار في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرًا شديد اللهجة لحركة حماس، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن وإعادة جثث القتلى، وإلا ستواجه الحركة عواقب وخيمة.

وأضاف ترامب: "سلموا كل من لديكم من محتجزين وجثث فورا وإلا فالأمر انتهى بالنسبة لكم".

وتابع الرئيس الأمريكي، أنه سوف يمنح إسرائيل كل ما تحتاج لإنهاء المهمة في غزة، كما هاجم ترامب حركة حماس قائلا إن "المرضى" فقط هم من يحتفظون بجثث الموتى.

ووجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، تهديدات لحماس لحركة حماس بالتصعيد العسكري ضد قطاع غزة في حال لم يتم الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس، وذلك عقب تصريحات ترامب لحركة حماس.

كما دعا بن غفير، الحكومة الإسرائيلية إلى التعامل بإيجابية مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حركة حماس.