إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تداهم بناية سكنية في شارع تل بنابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن عدد كبير من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي داهموا بناية سكنية في شارع تل في نابلس.

كما أطلقت الآليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي النار على طول الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك إصابة حرجة لطفلة برصاص الاحتلال وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي، من بلدة قصرة جنوب نابلس.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزون شرق قلقيلية بعدد كبير من آليات الاحتلال التي انتشرت في شوارع البلدة، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت خلال الاقتحام.

وأمس الأربعاء، دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات إضافية لقواته في مدينة جنين عبر حاجز الجلمة.