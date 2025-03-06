إعلام سوري: دوي انفجار قرب القيادة البحرية في اللاذقية

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار قوي بالقرب من مقر القيادة البحرية في مدينة اللاذقية.

ويوم الإثنين الماضي، شن الطيران الإسرائيلي، غارات على محيط مدينة طرطوس غربي سوريا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السورية، بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجار قرب مرفأ المدينة.

وحسبما ذكرت وكالة سانا أن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفّذت غارات جوية على محيط طرطوس"، مشيرة إلى عدم تسجيل خسائر بشرية حتى الآن.

وأضافت أن فرق الدفاع المدني والجهات المختصة تواصل عمليات التحقق من مواقع الاستهداف.