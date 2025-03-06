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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأوكراني يبحث مع نظيريه السويدي والروماني اجتماع مجلس أوروبا والعلاقات الثنائية

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها
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أجرى وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، محادثات هاتفية مع نظيريه، ماريا مالمر ستينرجارد وزيرة خارجية السويد، وإميل هوريزينو وزير خارجية رومانيا، حيث بحثوا سبل التنسيق المشترك لاجتماع المجلس الأوروبي، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.

ناقش الوزراء جدول أعمال المجلس الأوروبي المقرر انعقاده قريبًا، مع التركيز على الدعم الأوروبي المستمر لأوكرانيا في ظل الظروف الراهنة، وضرورة تعزيز التعاون الدفاعي والاقتصادي بين الدول الثلاث.

بحث سيبيها مع نظيرته السويدية سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين كييف وستوكهولم، خاصة في مجالات الدفاع والطاقة والتجارة. كما ناقش مع وزير الخارجية الروماني أهمية التعاون في المجال الأمني والاقتصادي، إضافة إلى التنسيق في قضايا الأمن الإقليمي.

أعرب سيبيها عن تقديره للدعم السويدي والروماني المستمر لبلاده، مؤكدًا أن هذه الشراكات تسهم في تعزيز موقف أوكرانيا على الصعيدين الأوروبي والدولي. كما شدد الوزراء على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لدعم كييف في مواجهة التحديات الحالية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الأوكرانية لتوسيع وتعزيز التعاون الدبلوماسي والأمني مع الدول الأوروبية، خصوصًا في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.

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