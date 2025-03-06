واشنطن بوست نقلًا عن مسؤولي إغاثة دوليين: إسرائيل تسعى للسيطرة على مساعدات غزة

كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مسؤولين في منظمات إغاثية دولية، أن إسرائيل تخطط للسيطرة على تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل الأزمة المتفاقمة التي يشهدها القطاع.

وأعلنت الصحيفة، أن مسؤولو إغاثة دوليون يقولون إن إسرائيل تخطط لإنشاء مراكز لوجيستية بقطاع غزة لاستقبال وفحص المساعدات.

وأضافت، إن إسرائيل تعمل على تأسيس نظام يهدف لتتبع عمليات توزيع المساعدات داخل قطاع غزة، حسبما أفاد مسؤولو إغاثة دوليون.

وأكد مسؤولو إغاثة دوليون لـ "واشنطن بوست" أن سلطات الاحتلال ستجعل معبر كرم أبو سالم هو المنفذ الوحيد لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

عقب تصريحات ترامب التي هدد فيها حركة حماس، أعرب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقفه تجاه حركة حماس، واهتمامه بإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة.

ووجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، تهديدات لحماس لحركة حماس بالتصعيد العسكري ضد قطاع غزة في حال لم يتم الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس، وذلك عقب تصريحات ترامب لحركة حماس.

كما دعا بن غفير، الحكومة الإسرائيلية إلى التعامل بإيجابية مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حركة حماس.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرًا شديد اللهجة لحركة حماس، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن وإعادة جثث القتلى، وإلا ستواجه الحركة عواقب وخيمة، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف ترامب: "سلموا كل من لديكم من محتجزين وجثث فورا وإلا فالأمر انتهى بالنسبة لكم".

وتابع الرئيس الأمريكي، أنه سوف يمنح إسرائيل كل ما تحتاج لإنهاء المهمة في غزة، كما هاجم ترامب حركة حماس قائلا إن "المرضى" فقط هم من يحتفظون بجثث الموتى.