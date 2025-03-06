«ابني اللي مغلبني».. ياسر جلال معلقًا بصورة تجمعه مع شقيقه رامز والجمهور يرد

نشر النجم ياسر جلال صورة تجمعه مع شقيقه رامز جلال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق قائلًا: "ابني اللي مغلبني" لتنهال عليه التعليقات بأنه "مغلب مصر كلها يا باشا ومشاغب وما باين شكله كيوت اهو أمال عامل ليه مشاكل".

صورة تجمع ياسر ورامز جلال عبر الفيس بوك

تجدر الإشارة إلى أن الفنان ياسر جلال أعلن أول أمس ولأول مرة من خلال فيديو له، عن حسابه الرسمى عبر صفحات السوشيال ميديا أنه لم يكن لديه أي حساب على السوشيال ميديا وكان بعيدا كل البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه وجد خلال السنوات الأخيرة أن جمهور السوشيال ميديا يدعمه بالرغم من عدم تواصله معهم، فقرر أن يتواجد خلال السوشيال ميديا.

ويشارك ياسر جلال خلال الماراثون الدرامى الرمضاني ٢٠٢٥ بمسلسل "جودر ج٢" وفي الموسم الثاني، تستمر معاناة (جودر) مع أعدائه وتستمر المؤامرات التي تحاك ضده، ويواصل الشمعيون جهودهم لاستخدام (جودر) للوصول للكنوز الأربعة.

جودر ٢ إﺧﺮاﺝ إسلام خيري، وﺗﺄﻟﻴﻒ أنور عبدالمغيث، بطولة الفنانين: ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، تارا عماد، وليد فواز، وفاء عامر.

من ناحية اخرى يواصل شقيقه “رامز جلال تقديم برامج المقالب ويظهر هذا العام خلال رمضان ٢٠٢٥ بـ«رامز إيلون مصر» برفقة نوال الزغبي ومحمد نور، ويعرض على قنوات إم بي سي.