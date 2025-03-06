ترامب يوجه «التحذير الأخير» لحماس لإطلاق سراح الرهائن

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، ما وصفه بـ"التحذير الأخير" لحركة حماس، مطالبًا بالإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، محذرًا من عواقب وخيمة في حال عدم الامتثال.

وتوعّد ترامب، سكّان قطاع غزة بالموت "إذا احتفظتم بالرهائن"، وذلك من خلال منشور على منصة تروث سوشيال.

وكتب ترامب في المنشور: "إلى سكّان قطاع غزة: هناك مستقبل جميل ينتظركم، لكن ليس إذا احتفظتم بالرهائن. إذا احتفظتم برهائن أنتم أموات! خذوا القرار الصحيح".

وحذر ترامب في منشور حماس من أن أي تأخير سيؤدي إلى "نهاية محتومة" للحركة.

وقال ترامب: "أطلقوا سراح الرهائن الآن، وليس لاحقا، وأعيدوا جثث من قتلتم، أو سيكون هذا خر تحذير لكم!"، مضيفا أنه سيوفر لإسرائيل "كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة"، مشددا على أنه لن يكون أي عنصر في حماس بمأمن إن لم تستجب الحركة لهذا الطلب.

كما دعا الرئيس الأمريكي قيادة حماس إلى "مغادرة غزة فورا قبل فوات الأوان"، ووجه رسالة مباشرة لسكان القطاع،

تصريحات ترامب تأتي بعد اجتماعه بعدد من الرهائن المحررين، الذين تحدثوا عن معاناتهم، وسط تصاعد التوترات في المنطقة ودعم أمريكي متزايد لإسرائيل في عملياتها العسكرية ضد حماس.