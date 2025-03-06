«الصحة» تعلن عن إنجاز جديد لفريق جراحة العظام بمستشفى 15 مايو التخصصي

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن إنجاز جديد لمستشفى 15 مايو التخصصي التابع للأمانة.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى 15 مايو التخصصي سيدة في منتصف الستينات من عمرها، تزن أكثر من 120 كجم، وتعاني من كسر مفتت في أسفل عظمة الفخذ اليمنى يمتد حتى سطح مفصل الركبة.

تم إجراء جميع الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية اللازمة في قسم الاستقبال، وتجهيز المريضة للعملية بعد التأكد من جاهزيتها من الناحية الطبية، مع توفير عدد كافٍ من أكياس الدم داخل غرفة العمليات، تضافرت الجهود الطبية والإدارية كافة لإدخال المريضة إلى العمليات في اليوم التالي مباشرة للإصابة.

وفي ثاني أيام شهر رمضان المبارك، أُجريت العملية الجراحية المعقدة التي استغرقت أكثر من 4 ساعات، اضطر خلالها الطاقم الطبي إلى الإفطار أثناء العمل، وقد تم إجراء رد مفتوح للكسر وتثبيت عظمة الفخذ باستخدام شريحتين من الجانبين: شريحة ذاتية الغلق لعظمة الفخذ، وأخرى على شكل حرف T، مع التأكد من حركة المفصل بواسطة جهاز الأشعة داخل غرفة العمليات.

كما ساهم طاقم التمريض بالقسم الداخلي في متابعة حالة المريضة بعد الجراحة المعقدة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة وذلك تحت إشراف الدكتور إبراهيم جاد، رئيس قسم العمليات، والطاقم الطبي بقيادة الدكتور هشام ماهر، استشاري جراحة العظام، والدكتور محمود عبد العليم، والدكتور أحمد العلوي، والدكتور حسام سليمان، أطباء جراحة العظام، وكذلك طاقم التخدير بقيادة الدكتور جمال عبد الفتاح، استشاري التخدير، والدكتور أحمد كمال، أخصائي التخدير، والدكتورة سارة المحمودي، طبيب التخدير.



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