ضبط كميات ومخالفات بيع الألعاب النارية ومصادرتها بأوسيم.. صور

شن مركز ومدينة أوسيم حملات موسعة على أماكن بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات برئاسة محمود حسين رئيس المركز، وجاء ذلك بناء على تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وابراهيم الشهابي نائب المحافظ بتكثيف الحملات على المحال والباعة وضبط مخالفات بيع الألعاب النارية ومصادرة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على السلامة العامة.

كما تم ضبط اكثر من 2000 صاروخ بأنواعها، ومصادرتها على الفور وتحرير محاضر لأصحابها مؤكدًا ضرورة التصدي لهذه الظاهرة وتم مصادرة اكثر كما تم عمل حملة اشغالات ليلية بمدينة أوسيم (بشارع محمد مبروك ومسجد الرحمن )، وتم رفع كافة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن المدينة.



