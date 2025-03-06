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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط كميات ومخالفات بيع الألعاب النارية ومصادرتها بأوسيم.. صور

حملات مركز ومدينة
حملات مركز ومدينة أوسيم
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شن مركز ومدينة أوسيم حملات موسعة على أماكن بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات برئاسة محمود حسين  رئيس المركز، وجاء ذلك بناء على تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وابراهيم الشهابي نائب المحافظ بتكثيف الحملات على المحال والباعة وضبط مخالفات بيع الألعاب النارية ومصادرة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على السلامة العامة. 

كما تم ضبط اكثر من 2000 صاروخ بأنواعها، ومصادرتها على الفور وتحرير محاضر لأصحابها مؤكدًا ضرورة التصدي لهذه الظاهرة وتم مصادرة اكثر كما تم عمل حملة اشغالات ليلية بمدينة أوسيم (بشارع محمد مبروك ومسجد الرحمن )، وتم رفع كافة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن المدينة.


 

مركز ومدينة اوسيم ضبط كميات ومخالفات بيع الألعاب النارية ومصادر ببشتيل السلامة العامة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اوسيم بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات