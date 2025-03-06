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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد أزمته الصحية.. نقابة الموسيقيين تتمنى الشفاء للفنان أشرف زكي

الدكتور أشرف زكي
الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية
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حرص الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على زيارة الفنان أشرف زكي بمنزله والاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه، صباح أول أمس الثلاثاء، لوعكة صحية نقل إثرها في إحدى المستشفيات.

وقال الفنان مصطفى كامل في تصريحات صحفية، إنه وأعضاء مجلس إدارة نقابة الموسيقيين يتمنوا الشفاء العاجل للفنان د. أشرف زكى نقيب الممثلين، والعودة لممارسة نشاطه الفني.

وكان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة في الساعات الأولى من صباح أول أمس الثلاثاء، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأعلنت زوجته الفنانة روجينا، تعرضه لوعكة صحية أدت إلى نقله للمستشفى وذلك من خلال نشرها صورة من داخل المستشفى عبر حسابها على إنستجرام، كما طمأنت روجينا الجمهور والأصدقاء على صحته وكتبت: "الحمد والشكر لله.. سلامتك يا أشرف".

بعد انتشار الخبر، انهالت رسائل الدعم والتمنيات بالشفاء العاجل من قبل زملاء الفنان وجمهوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معبرين عن قلقهم وتمنياتهم بعودته السريعة إلى الساحة الفنية.

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