سموتريتش: نشكر ترامب لاهتمامه بإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين من غزة

أعرب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقفه تجاه حركة حماس، واهتمامه بإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة.

ووجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل ، إيتمار بن غفير، تهديدات لحماس لحركة حماس بالتصعيد العسكري ضد قطاع غزة في حال لم يتم الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس، وذلك عقب تصريحات ترامب لحركة حماس.

كما دعا بن غفير، الحكومة الإسرائيلية إلى التعامل بإيجابية مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حركة حماس.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرًا شديد اللهجة لحركة حماس، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن وإعادة جثث القتلى، وإلا ستواجه الحركة عواقب وخيمة، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف ترامب: "سلموا كل من لديكم من محتجزين وجثث فورا وإلا فالأمر انتهى بالنسبة لكم".

وتابع الرئيس الأمريكي، أنه سوف يمنح إسرائيل كل ما تحتاج لإنهاء المهمة في غزة، كما هاجم ترامب حركة حماس قائلا إن "المرضى" فقط هم من يحتفظون بجثث الموتى.

أفادت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" الأمريكي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أجرت محادثات مباشرة مع حركة حماس بشأن الإفراج عن الرهائن الأمريكيين المحتجزين في غزة، إضافة إلى بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق أشمل لإنهاء الحرب.