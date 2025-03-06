وزير الإعلام اليمني: قرار الخزانة الأمريكية خطوة مهمة لمحاصرة الإرهاب الحوثي وتجفيف مصادر تمويله

رحب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، بالخطوة المهمة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، في إطار تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والحد من التهديدات التي تمثلها مليشيا الحوثي الإرهابية والمصنفة "جماعة إرهابية عالمية".

وأوضح الإرياني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) / الأربعاء/ - أن هذا القرار يعكس التزامًا جادًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بملاحقة مليشيا الحوثي الإرهابية التي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة وتهدد المصالح الدولية، ويشكل خطوة حاسمة نحو تقويض قدرات المليشيا على استخدام النظام المالي العالمي لتحقيق أهدافها.

وأشار إلى أن الإجراءات الصادرة تضمنت تحديثًا لتصنيف مليشيا الحوثي، حيث تم إدراجهم ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO)، إلى جانب تصنيفهم السابق كـ كيان إرهابي عالمي محدد بشكل خاص (SDGT)، كما أضافت وزارة الخزانة الأمريكية عددا من الأفراد والكيانات المرتبطة بمليشيا الحوثي إلى قائمة المدرجين بشكل خاص (SDN List).