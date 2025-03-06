"الخارجية الأوكرانية": نتوقع خطوات قوية من الاتحاد الأوروبي لدعمنا خلال قمة بروكسل

أكد وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، أن القمة الأوروبية المقرر عقدها اليوم الخميس في بروكسل ستكون لحظة تاريخية للدفاع الاستراتيجي الأوروبي، مشيرًا إلى أهمية الدعم الأوروبي المتزايد لبلاده في مواجهة التحديات الحالية.

وأضاف سيبيها - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "نتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات جديدة قوية داعمة لأوكرانيا، والتي من شأنها أن تقوي جنودنا، وتزيد من قدراتنا الدفاعية، وتوسع نطاق صناعتنا الدفاعية".

وأشار وزير الخارجية الأوكراني إلى أن خطوات الاتحاد الأوروبي الحازمة، إلى جانب الضغط المتزايد على روسيا، يمكن أن يضع أوكرانيا في وضع أقوى ويُعجل بتحقيق سلام عادل ويعزز الأمن غير القابل للتجزئة عبر الأطلسي.

وأكد أنه بوجود ضمانات أمنية، ستكون أوكرانيا قوة رئيسية لأوروبا فيما يتعلق بالسلام الدائم والتنمية، مشددًا على أن السلام يظل على رأس أولويات أوكرانيا.

ولفت إلى أن أوكرانيا تريد سلاما عادلا وطويل الأمد أكثر من أي شخص آخر في العالم، وأن كييف ستواصل العمل مع جميع شركائها لتحقيق هذا الهدف، مضيفًا أن مشاركة أمريكا هامة وحتمية لإنجاح جهود السلام.

ومن المقرر أن يناقش رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز الدفاع الأوروبي وزيادة الدعم لأوكرانيا خلال قمة خاصة للمجلس الأوروبي من المقرر أن تعقد في بروكسل اليوم الخميس.