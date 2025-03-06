فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق النار على طول الحدود الشرقية لمدينة خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن الآليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على طول الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية فلسطينية، أن قوات الاحتلال هدمت 4 منازل ومنشآت في القدس الشرقية خلال شهر رمضان للمرة الأولى منذ سنوات.

وقال إعلام فلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حي الضهرة في قرية العيسوية بالقدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك إصابة حرجة لطفلة برصاص الاحتلال وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي، من بلدة قصرة جنوب نابلس.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزون شرق قلقيلية بعدد كبير من آليات الاحتلال التي انتشرت في شوارع البلدة، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت خلال الاقتحام.

وأمس الأربعاء، دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات إضافية لقواته في مدينة جنين عبر حاجز الجلمة.