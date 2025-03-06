ads
الخميس 06 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق النار على طول الحدود الشرقية لمدينة خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن الآليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على طول الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية فلسطينية، أن قوات الاحتلال هدمت 4 منازل ومنشآت في القدس الشرقية خلال شهر رمضان للمرة الأولى منذ سنوات.

وقال إعلام فلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حي الضهرة في قرية العيسوية بالقدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك إصابة حرجة لطفلة برصاص الاحتلال وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي، من بلدة قصرة جنوب نابلس.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزون شرق قلقيلية بعدد كبير من آليات الاحتلال التي انتشرت في شوارع البلدة، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت خلال الاقتحام.

وأمس الأربعاء، دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات إضافية لقواته في مدينة جنين عبر حاجز الجلمة.

فلسطين قوات الاحتلال مدينة خان يونس إطلاق نار