ترامب لحماس: أطلقوا سراح المحتجزين الآن وإلا ستدفعون ثمنا وخيما لاحقا

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرًا شديد اللهجة لحركة حماس، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن وإعادة جثث القتلى، وإلا ستواجه الحركة عواقب وخيمة، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف ترامب: "سلموا كل من لديكم من محتجزين وجثث فورا وإلا فالأمر انتهى بالنسبة لكم".

وتابع الرئيس الأمريكي، أنه سوف يمنح إسرائيل كل ما تحتاج لإنهاء المهمة في غزة، كما هاجم ترامب حركة حماس قائلا إن "المرضى" فقط هم من يحتفظون بجثث الموتى.

أفادت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" الأمريكي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أجرت محادثات مباشرة مع حركة حماس بشأن الإفراج عن الرهائن الأمريكيين المحتجزين في غزة، إضافة إلى بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق أشمل لإنهاء الحرب.

وتمثل هذه المحادثات، التي قادها المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، خطوة غير مسبوقة، إذ لم يسبق للولايات المتحدة أن تواصلت مباشرة مع حماس.

وأوضحت المصادر أن الاجتماعات بين بوهلر ومسؤولي حماس عُقدت في الدوحة خلال الأسابيع الأخيرة. وبينما أطلعت إدارة ترامب إسرائيل على احتمالية فتح قنوات اتصال مع حماس، إلا أن تل أبيب علمت بالمحادثات عبر مصادر أخرى.