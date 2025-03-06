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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسئول كندي: ترودو لن يتراجع عن التعريفات الانتقامية ضد أمريكا

رئيس وزراء كندا جاستن
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو
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قال مسئول كبير بالحكومة الكندية، الأربعاء، إن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، غير مستعد لرفع الرسوم الجمركية الانتقامية على الولايات المتحدة إذا ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي رسوم جمركية أمريكية مفروضة على كندا.

وأكد المسئول - الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحات لوكالة أنباء (أسوشيتيد برس) الأمريكية - أن ترودو وترامب أجريا اتصالًا هاتفيًا.

من جهته، أكد وزير المالية الكندي، دومينيك لوبلان، أن بلاده لا تهتم بالوصول إلى حل وسط لتخفيض بعض التعريفات الجمركية، بل ترغب في إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا عليها.

وشن ترامب حربًا تجارية جديدة، أول أمس الثلاثاء، من خلال فرض رسوم جمركية على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لواشنطن؛ مما أدى إلى فرض المكسيك وكندا والصين تعريفات جمركية انتقامية على الفور؛ وتسبب في اضطرابات بالأسواق المالية، إذ فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25 % على الواردات المكسيكية والكندية وفرض رسومًا بنسبة 10 % على منتجات الطاقة الكندية.

مسئول كندي التعريفات الانتقامية أمريكا