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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع 3 أشخاص اختناقا أثناء تنظيفهم خزان مياه برفح

مدير أمن شمال سيناء
مدير أمن شمال سيناء
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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، مساء أمس الأربعاء، بإحدى قرى مدينة رفح بشمال سيناء خلال تنظيفهم لخزان مياه وتم نقل جثثهم إلى مستشفى العريش العام.

وقد تلقى مدير أمن شمال سيناء اللواء محمد سليمان راضي بلاغًا بمصرع ثلاثة عمال تابعين لشركة مياه الشرب في رفح شمال سيناء أثناء تنظيفهم خزان مياه أبو شنار برفح كما أصيب 3 آخرين باختناق تم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زويد والعريش نتيجة اختناقهم خلال تنظيفهم خزان مياه بقرية أبو شنار بمدينة رفح. 

وقد توفى كل من: هم محسن محمد عبد المولى السيد، 27 عاما، إثر اختناق داخل بئر مياه وأحمد عيد سعيد قويدر، 25 عاما، ومحمد عبد الكريم حمته عثمان، 19 عاما وتم نقل جثث المتوفين الي مشرحة مستشفي العريش العام لاستكمال الإجراءات القانونية وتحقيقات النيابة العامة.

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