«الإسماعيلية للاستثمار العقاري» تكشف عن استراتيجيتها لعام 2025 وتطلق مبادرات جديدة في الضيافة والخدمات الرقمية

كشفت شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري عن استراتيجيتها لعام 2025، مؤكدةً التزامها بمواصلة ريادة جهود إعادة إحياء وسط القاهرة كمركز سياحي وثقافي واستثماري بارز.

جاء ذلك خلال المائدة الإعلامية المستديرة التي أقيمت بمناسبة الذكرى الـ 130 لوفاة الخديوي إسماعيل، رائد تصميم وتطوير منطقة وسط القاهرة، والذي تستلهم الشركة اسمها من رؤيته الطموحة. أعلنت شركة الإسماعيلية خلال الفعالية عن سلسلة من المشروعات التي تساهم في تحقيق نقلة كبيرة بوسط القاهرة الخديوية، من بينها افتتاح فندق "مزيج بلد"، وإطلاق منصة downtowncairo.com، إلى جانب خططها لتطوير مساحات جديدة للضيافة ومشاريع متعددة الاستخدامات خلال العام المقبل.

تأسست شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري عام 2008 بهدف تطوير وإعادة إحياء وسط القاهرة، لتصبح اليوم الشركة الرائدة في ترميم المباني التراثية في وسط البلد، وتمتلك الشركة وتدير 26 عقارًا تاريخيًا في تلك المنطقة، بمساحات إجمالية تبلغ 85،000 متر مربع، وتواصل الإسماعيلية للاستثمار العقاري ريادتها في تطبيق منهج إعادة الاستخدام التكيفي (Adaptive reuse)، إذ تقوم بتحويل المباني التراثية لمساحات حيوية ومتعددة الاستخدامات لتلبية الاحتياجات العصرية، من خلال توفير مساحات سكنية، وتجارية، وإدارية وترفيهية.

وتناول كريم شافعي، رئيس مجلس إدارة "الإسماعيلية"، رؤية الشركة بقوله: "تنظر شركتنا لمنطقة وسط البلد كمنطقة تاريخية فريدة تعكس تراث مصر العريق. إننا نمتلك تصورًا متكاملًا لتطوير هذه المنطقة الهامة، ونعمل على إعادة إحياء دورها باعتبارها جزءًا من تاريخ وتراث مصر، إذ تتمتع بمقومات وامكانات لامثيل لها يجعلها قادرة على أن تصبح وجهة رئيسية للسياحة والترفيه والاستثمار. إنّ شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري تواصل إعادة إحياء وسط القاهرة الخديوية، والدمج بين أفضل ممارسات الضيافة العالمية وأحدث الحلول والمنصات الرقمية، بهدف تحويلها لمنطقة متطورة ونابضة بالحياة وجاذبة للسياحة والمواطنين، مع الحفاظ على هويتها الأصيلة."

مبادرات جديدة في الضيافة والخدمات الرقمية

في إطار استراتيجيتها لعام 2025، تواصل شركة الإسماعيلية تنفيذ خططها لتطوير قطاع الضيافة في منطقة وسط البلد. وتستعد الشركة لإطلاق فندقين إضافيين بطابع متميز من المقرر افتتاحهما في نهاية 2026. وإلى جانب هذين المشروعين، تعمل الشركة على تطوير سلسلة من العقارات التراثية في وسط القاهرة بمساحات إجمالية تصل إلى 15،000 متر مربع، وتحويلها لمساحات فندقية وتجارية وإدارية، مما يساهم في دفع حركة التنمية المستدامة والانتعاش الاقتصادي للمنطقة.

وبالتوازي مع قطاع الضيافة، تواصل شركة الإسماعيلية توسيع نطاق أعمالها وتنفيذ خطتها الطموح لتطوير وسط القاهرة، حيث تتضمن هذه الخطة ترميم العقارات طبقًا لمنهج "إعادة الاستخدام التكيفي" الذي تتبناه الشركة، والذي يضمن الحفاظ على القيمة التراثية والطابع المعماري الأصيل لمباني المنطقة، مع تطويرها لتلبي مختلف الاحتياجات والاستخدامات العصرية.

وفي هذا الإطار، أعلنت شركة الإسماعيلية عن تخصيص 300 مليون جنيه خلال 2025 لتطوير الأصول العقارية التي تمتلكها في وسط القاهرة، والتي تشمل مزيجًا من الشقق الفندقية والوحدات التجارية والمساحات الترفيهية والثقافية.

أضاف كريم شافعي: "ندرس حاليًا زيادة رأس مال الشركة، مما سيمكننا من تحقيق رؤيتنا على نطاق أوسع."

وتضع الشركة على رأس أولوياتها الاستراتيجية تطوير مساحات مهيئة لاجتذاب المشروعات المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل مشروعها الرائد المتمثل في مبنى "قنصلية"، والذي يوفر مساحة عمل مشتركة متميزة ومتكاملة الخدمات، بهدف خلق بيئة عمل مميزة وجاذبة لتلك الشركات ورواد الأعمال، وتوفير بيئة استثمارية قوية في قلب المدينة تساهم في تحفيز الانتعاش الاقتصادي.

"مزيج بلد": عصر جديد من التجارب السياحية والترفيهية في قلب القاهرة

ومن بين أبرز مشروعات شركة الإسماعيلية لعام 2025، يأتي إطلاق "مزيج بلد"، الفندق الصغير ذو الطابع المتميز (Boutique Hotel) الذي يجمع بين ثراء التراث المصري وأرقى ممارسات الضيافة العصرية. صممت الفندق مصممة الديكور الشهيرة ملك عُرفي، ليقدم للضيوف تجربة غامرة مستوحاة من روح وسط البلد النابض بالحياة، حيث يتلاقى الماضي العريق بالحاضر المتجدد في مزيج من الأصالة والفخامة الحديثة. يضم الفندق خمس أجنحة تضم قطعًا فنية فريدة تستوحي كل منها شخصيات بارزة جسّدت الروح الكوزموبوليتانية للقاهرة، بما في ذلك فنانين وموسيقيين وروّاد في مجال الثقافة وشخصيات تاريخية. كما يضم الفندق مطعمًا على الروف بإطلالة بانورامية على المدينة، ويتميز بكونه وجهة تجمع بين تجربة استثنائية لتناول الطعام وأجواء تاريخية ذات طابع لا يُقارن.

DowntownCairo.com: بوابة رقمية للاحتفاء بهوية وسط البلد الثقافية والسياحية

واستكمالًا لجهودها في ترميم وإحياء وسط القاهرة، أطلقت شركة الإسماعيلية منصة downtowncairo.com، وهي منصة رقمية متكاملة تستهدف التعريف بوسط البلد وجعلها مكانًا وتجربة مألوفة يمكن للمقيمين والزوار التفاعل معها والاندماج فيها بسهولة. ويُعد هذا الموقع الأول من نوعه في مصر، حيث يجمع بين كونه مركزًا سياحيًا وأرشيفًا ثقافيًا، مقدمًا تجربة رقمية متميزة ترشد المستخدمين عبر معالم المنطقة التاريخية، ونقاطها الثقافية البارزة.

ومن خلال هذه المنصة، يمكن للزوار استكشاف مسارات للمشي تأخذهم في جولة حول الشوارع التاريخية والمواقع المميزة، مما يعزز المناطق المتاحة للمشي في وسط البلد واكتشاف وسط المدينة بالكامل على الأقدام. تضم المنصة قائمة أغاني "Downtown Tunes" (نغمات وسط البلد)، تم اعدادها بالشراكة مع Spotify، والتي تجسد الحس الفني والثقافي للمدينة عبر مجموعة مختارة من المقاطع الموسيقية.

بالإضافة لذلك، يتضمن الموقع الالكتروني"Stories of Downtown" (قصص وسط البلد) والتي تحكي قصة كل مبنى وشخصية وأهم الأحداث والأسرار التي دارت أحداثها في وسط البلد، مما يمنح الزوار فهمًا أوسع للقصص والتفاصيل التي شكلت هوية المدينة.

وصرّح فيلوباتير ديميتري، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري قائلًا: "إن أحدث مشاريعنا – فندق "مزِيج بلد" ومنصة downtowncairo.com – هما دعوة لاكتشاف روح وسط البلد. فكل جناح، وكل مساحة، وكل تجربة، سواء كانت افتراضية أو واقعية، تم تصميمها بناءً على قصة شيقة تربط بين الماضي والحاضر، وبين الأصالة والتجديد. إنّ هدفنا يتمثل في تحويل وسط البلد لتجربة لا تُضاهى، لتظل راسخة في أذهان زوارها، وسكانها، والسائحين، بفضل قدرتها على اظهار الهوية الأصيلة التي تجعل من وسط القاهرة النابض بالحياة والحركة تجربة فريدة لا تُنسى."

رؤية واضحة لمستقبل وسط البلد

ومع مضي شركة الإسماعيلية قدمًا في تنفيذ استراتيجيتها لعام 2025، تظل رؤيتها واضحة في الالتزام بالحفاظ على التراث مع ترسيخ مكانة وسط القاهرة كمركز سياحي واستثماري وترفيهي وثقافي رائد. فمن خلال دمج معايير الضيافة العالمية، والتكنولوجيا الرقمية، والمساحات الحضرية، تسعى الشركة للحفاظ على الطابع التاريخي للمنطقة، مع تطويرها لتلبية احتياجات السكان والزوار والأعمال في العصر الحديث.