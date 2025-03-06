بـ10 لاعبين.. برشلونة يعود للديار بفوز على بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

اقتنص فريق برشلونة الإسباني فوزًا بشق الأنفس من مضيفه بنفيكا البرتغالي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب النور، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت مباراة بنفيكا ضد برشلونة بإثارة مبكرة، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه باو كوبارسي مدافع الفريق الكتالوني في الدقيقة 22.

مباراة بنفيكا ضد برشلونة

وتدخل كوبارسي على لاعب بنفيكا أثناء انفراده بالحارس تشيزني، ليقرر حكم المباراة طرد المدافع الشاب، ليكمل برشلونة اللقاء بنقص عددي.

وبالرغم من حالة الطرد، إلا أن البلوجرانا استحوذ على الكرة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه حتى الشوط الثاني.

ونجح البرازيلي رافينيا جناح برشلونة في استغلال خطأ مدافعي بنفيكا، وخطف الكرة مسددًا إياها من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك بنفيكا في الدقيقة 61.

بذلك، يعود برشلونة إلى الديار بهذا الهدف، منتصرًا على بنفيكا بـ10 لاعبين، قبل موقعة الإياب التي تجمع بينهما الأسبوع المقبل على ملعب مونتجويك، ضمن مباريات العودة بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.