بايرن ميونخ يكتسح باير ليفركوزن ويضع قدمًا في ربع نهائي أبطال أوروبا

اكتسح فريق بايرن ميونخ الألماني مواطنه باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تفوق بايرن ميونخ على باير ليفركوزن في الشوط الأول، حيث استحوذ على الكرة، وفرض أسلوب لعبه حتى أنهى النصف الأول من اللقاء متقدمًا بهدف دون رد.

سجل الإنجليزي هاري كين هدفًا مبكرًا في الدقيقة التاسعة، من كرة رأسية بعد عرضية من زميله مايكل أوليسي، ليضع البايرن في المقدمة.

وكاد جمال موسيالا أن يسجل هدف بايرن ميونخ الثاني في الدقيقة 22، لكن العارضة وقفت له بالمرصاد.

وفي الشوط الثاني، واصل البايرن ضغطه الهجومي على مرمى ليفركوزن، حتى نجح جمال موسيالا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وتلقى نوردي موكيلي لاعب باير ليفركوزن البطاقة الحمراء في الدقيقة 62، لتكمل كتيبة المدرب الإسباني تشابي ألونسو بـ10 لاعبين.

وأكد هاري كين على فوز بايرن ميونخ على باير ليفركوزن بهدف ثالث في الدقيقة 75، عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح.

بذلك، وضع بايرن ميونخ قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل موقعة الإياب أمام باير ليفركوزن الأسبوع المقبل على ملعب باي أرينا.