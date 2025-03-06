دراما رمضان 2025| خطف ابن مصطفى شعبان في الحلقة الخامسة من «حكيم باشا»

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "حكيم باشا"، أحداث مثيرة، حيث ظهرت نتيجة تحليل DNA، والتي كانت إيجابية وعرف "حكيم" بأن الولد هو ابنه، وذهب إلى زوجته "صفا"، في منزل والده بعد أن تركت القصر، وسألته عن الولد إذا كان ابنه أم لا وقال "حكيم" لها بأنه ابنه ففرحت وقالتله له أن ولده هيبقى مثل ولدها بالظبط.

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "حكيم باشا"، خطف "شبل" لابن "عسل"، كنوع من الضغط عليها حتى توافق على خطف ابن "حكيم".

وانتهت أحداث الحلقة، بذهاب "عسل" إلى غرفة "غزل" لتقوم بخطف الولد من جانب والدته التي كانت نائمة.

مسلسل “حكيم باشا”، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.