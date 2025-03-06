ليفربول يخطف فوزًا صعبًا أمام باريس سان جيرمان بمشاركة محمد صلاح

خطف فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، فوزًا صعبًا أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء، في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

شارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول ضد باريس سان جيرمان، ولعب حتى الدقيقة 86، بعد استبداله بزميله هارفي إيليوت، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلال اللقاء.

مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول

سيطر باريس سان جيرمان على مجريات اللعب في الشوط الأول، وحرم ليفربول من الكرة بالاستحواذ.

وحاول باريس سان جيرمان أكثر من مرة في هز شباك رفاق محمد صلاح، لكن الحارس البرازيلي أليسون بيكر تصدى للعديد من الفرص التهديفية.

وسجل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا هدفًا لصالح الفريق الباريسي في الدقيقة 22، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، استمر ضغط باريس سان جيرمان على مرمى ليفربول، وكثف من محاولاته الهجومية، لكن واصل أليسون بيكر تألقه أمام مهاجمي البي إس جي.

ولم يكتف أليسون بذلك، بل شارك في هدف فوز ليفربول على باريس سان جيرمان، حيث أرسل كرة طولية للأوروجوياني داروين نونيز، الذي مرر الكرة للبديل إيليوت الذي سدد كرة بيساره في أول لمسة له في الدقيقة 87 سكنت شباك الحارس الإيطالي جيانلوجي دوناروما، ليفوز زملاء محمد صلاح على سان جيرمان بشق الأنفس بنتيجة 1-0.

بذلك، خاض محمد صلاح 8 مباريات مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.