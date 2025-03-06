بيان تحذيري من مجلس مدينة العريش تجاه مخالفات البناء

طالب مركز ومدينة العريش المواطنين بمركز ومدينة العريش في بيان رسمي بالالتزام بتطبيق القانون وقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية فيما يخص أعمال البناء موضحا في بيانه شروط البناء متضمنة.

أولًا: المسموح له بالبناء

١- من لديه ترخيص بناء ساري وغير منتهي.

٢- الحاصلين على موافقة باستكمال المباني من لجنة استكمال المباني المشكلة بالديوان العام برئاسة السيد اللواء/ السكرتير العام المساعد.

ثانيًا: الغير مسموح له بالبناء

١- الغير حائز على رخصة مباني.

٢- من لديه رخصة بناء صادرة من مجلس مدينة العريش ومر عليها عامان دون بناء الرخصة انتهت ولا يسمح له بالبناء الا بعد تجديدها وإلا اعتبر البناء مخالف وتتخذ ضده الإجراءات القانونية.

ويناشد مجلس ومدينة العريش المواطنين بالالتزام بما تم نشره على الصفحة الرسمية لمجلس مدينة العريش حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

وبناء على توجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء لضبط منظومة البناء والحد من البناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة وتعليمات المدير العام محسن سالم محمد رئيس مركز ومدينة العريش.

قاد اليوم حملة إزالات من المهد وتعدي على أملاك الدولة وبناء بدون ترخيص اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد وسكرتير عام مجلس مدينة العريش إيهاب بكير وإدارة المتابعة والعلاقات العامة والاشغالات وقسم الازالات وقسم التنظيم وبمعدات مجلس مدينة العريش بمنطقة خدمات المساعيد علما بأن الحملة مستمرة لإيقاف المباني المخالفة بمدينة العريش.

ونهيب بالمواطنين بعدم الإقدام على أعمال بناء وتعديات بدون ترخيص حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة مواد البناء.