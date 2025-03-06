شباب وشابات مصر تحت 17 سنة يضيفون 5 ميداليات جديدة ببطولة أفريقيا للسلاح

نجح أبطال وبطلات مصر في السلاح في حصد 5 ميداليات جديدة بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين بمنافسات فردي الشباب والشابات تحت 17 سنة ببطولة أفريقيا للناشئين والشباب المقامة حاليًا في أنجولا خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري.

استطاع عمر خالد حصد ذهبية منافسات سلاح الشيش للشباب تحت 17 سنة وذلك عقب الفوز في مباراة النهائي على مواطنه يونس الإبراشي، صاحب الفضية، في نهائي مصري خالص بنتيجة 15-6.

أما في سلاح السيف، فتمكنت خديجة أبوعلم من حصد الميدالية الذهبية وذلك عقب الفوز في النهائي على بطلة تونس بنتيجة 15-5، فيما حصدت كل من عنان حجازي ونجوى نوفل على الميداليتين البرونزيتين بعد وصولهما لنصف النهائي.

وبذلك يرتفع رصيد البعثة المصرية إلى 34 ميدالية متنوعة بواقع 16 ذهبية، 9 فضيات و9 برونزيات بعد انتهاء منافسات اليوم الخامس بالبطولة.

ويتكون الجهاز الفني والإداري من أحمد علي مدرب سلاح الشيش، إسلام جمال مدرب سيف المبارزة، خالد شريف مدرب سلاح السيف، فيما يتكون الجهاز الطبي من الدكتور أحمد عبدالغني والدكتورة غادة عاطف.

ويرأس بعثة مصر الدكتور أيمن غنيم مدير إداري المنتخبات الوطنية.

وتسعى البعثة المصرية لمواصلة هيمنتها على البطولات الأفريقية، حيث تحصد مصر دائمًا المركز الأول وتحصل على أكبر عدد من الميداليات سواء على صعيد الكبار أو الناشئين، وهو ما يعكس قوة لعبة السلاح في مصر ومكانتها المتميزة على المستوى القاري.