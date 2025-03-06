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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

التعليم العالي تعلن تفاصيل جامعة السويس الأهلية الجديدة

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال بيان رسمي لها، أمس الأربعاء، عن أنها تواصل  نشر سلسلة "إنفوجرافات الجامعات الأهلية الجديدة"، التي تسلط الضوء على الجامعات الأهلية التي وافق مجلس الجامعات الأهلية على إنشائها، في إطار التوسع في منظومة التعليم العالي وتعزيز جودة التعليم الجامعي.

تضم هذه الجامعات 101 كلية، تقدم برامج دراسية حديثة ومتطورة تلبي احتياجات سوق العمل، وتوفر بيئة أكاديمية داعمة للابتكار والتميز.

وفي هذا السياق، نسلط الضوء اليوم على جامعة السويس الأهلية، إحدى الجامعات الأهلية الجديدة التي تمت الموافقة على إنشائها، والتي ستبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026، بإجمالي 9 كليات.

الكليات المتاحة بجامعة السويس الأهلية:

1. كلية طب الأسنان

2. كلية العلاج الطبيعي

3. كلية الهندسة والبترول والتعدين

4. كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

5. كلية العلوم

6. كلية اللغات والعلوم الإنسانية

7. كلية الاقتصاد والإدارة والعلوم السياسية

8. كلية الإعلام

9. كلية الفنون التطبيقية

تسهم الجامعات الأهلية الجديدة في توفير برامج دراسية متطورة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب تقديم بيئة تعليمية حديثة تعزز الابتكار والتميز الأكاديمي.

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