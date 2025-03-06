جوائز بقيمة 200 ألف جنيه.. أوقاف شمال سيناء تطلق مسابقة حفظ القرآن الرمضانية

تعلن مديرية أوقاف شمال سيناء عن إجراء المسابقة الرمضانية في حفظ القرآن الكريم إلى جانب بيان معاني المفردات ومقاصد السور جزء النبأ ( عم يتساءلون ) من خلال كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم الجزء الثلاثون لعام 1446ه‍/ 2025م، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وأعلنت المسابقة عن مستويات وشروط المسابقة والتي تضمنت المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع الإلمام بمعاني مفردات ومقاصد السور لجزء (عم)، من خلال كتاب البيان على المنتخب، ولا يزيد عمر المتقدم عن ( ٢١ ) عام.

والمستوى الثاني: حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم، مع الإلمام بمعاني مفردات ومقاصد السور لجزء (عم) من خلال كتاب البيان على المنتخب.

والمستوى الثالث: حفظ نصف القرآن الكريم مع الإلمام بمعاني مفردات ومقاصد السور لجزء (عم )، من خلال كتاب البيان على المنتخب.

والمستوى الرابع: حفظ ربع القرآن الكريم، مع الإلمام بمعاني مفردات ومقاصد السور لجزء (عم)، من خلال كتاب البيان على المنتخب.

كما أعلن عن متطلبات الإشتراك في المسابقة والتي تضمنت تسلم أوراق الإشتراك فى المسابقة للجنة الإشراف على المسابقة فى يوم إجراء الإختبارات (السبت القادم 2025/3/8م) متضمنة طلب باسم مدير المديرية للإشتراك فى المسابقة وصورة شخصية للمتقدم وصورة بطاقة الرقم القومي، أو شهادة الميلاد لصغار السن.

أما مواعيد الاختبارات فستعقد الاختبارات للمتقدمين فى المستويات الأربعة يوم السبت القادم 8 رمضان 1446ه‍، الموافق 2025/3/8م، فى تمام الساعة ( 8.00) صباحًا (بدار المناسبات أسفل مسجد النصر بالعريش).

كما تضمنت جوائز المسابقة تخصيص مبلغ 200.000 جنيه، (مائتان ألف جنيه) جوائز للمسابقة مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء - على أن يقام حفل توزيع الجوائز في احتفالية المديرية والمحافظة بليلة القدر.