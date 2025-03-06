إمام عاشور يثير الجدل في مباراة الأهلي والطلائع

أثار إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجدل أثناء خروجه كبديل في مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش والتي أقيمت، مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي في الدوري المصري الممتاز.

وأثناء خروج إمام عاشور في الدقيقة 89 من اللقاء، قام لاعب الأهلي بوضع يده على فمه في إشارة منه بعدم الكلام لأحد الحاضرين الذين حضروا المباراة دون توضيح من هو المقصود بتلك الإشارة من قبل لاعب الأهلي.

الأهلي يهزم الطلائع

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا صعبا على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية المارد الأحمر اللاعب السلوفيني نجيك جراديشار في الدقيقة 46 ومروان عطية في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

بهذه النتيجة أنهى الأهلي المرحلة الأولى من الدوري في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.